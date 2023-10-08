Мигранты устроили драку на автостоянке в Красноярске

В Красноярске произошла массовая драка мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным канала, несколько мужчин устроили драку на парковке у дома по улице Караульной, 82. Судя по видео, у одного из участников конфликта был предмет, похожий на биту. Он несколько раз ударил мужчину в клетчатой рубашке. В драке участвовало около 10 человек. О том, чем закончился инцидент и вызвал ли кто-нибудь полицию, не сообщается.

До этого в Красногорске неизвестный повредил 12 автомобилей. Местные жители винят в случившемся не столько дебошира, сколько местную администрацию. Жители многоэтажки давно просили облагородить территорию и сделать большую охраняемую парковку, говорится в сообщении. В соцсетях местные жители рассказали, что сейчас владельцы поврежденных машин собирают данные с камер наблюдения района для поиска виновных.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сотрудник ГИБДД избил следователя из-за девушки.