Неизвестный разбил 12 автомобилей в Красногорске

В Красногорске неизвестный повредил 12 автомобилей, инцидент попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, разгром автомобилей произошел в ночь на 7 октября на улице Игоря Мерлушкина. На записи видно, как неизвестный дебошир проходил мимо припаркованных машин и наносил им повреждения.

Местные жители винят в случившемся не столько дебошира, сколько местную администрацию. Жители многоэтажки давно просили облагородить территорию и сделать большую охраняемую парковку, говорится в сообщении.

В соцсетях местные жители рассказали, что сейчас владельцы поврежденных машин собирают данные с камер наблюдения района для поиска виновных.

Ранее в Чувашии семь человек пострадали в ДТП.