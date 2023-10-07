Эксперты назвали конкурентов лифтбэка «Москвич 6»

Стоимость базовой версии лифтбэка «Москвич 6» может составить 2,4 млн рублей. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, передает аналитическое агентство «Автостат».

«В связи с тем, что у «Москвича 6» будет отсутствовать комплектация с механической коробкой передач, которая обычно является самой дешевой, а также даже в базовой версии есть такие опции, как круиз-контроль, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида и датчики парковки, ESP, ABS, EBD и другие ассистенты водителя, стартовая цена может составить от 2,4 млн рублей», — сказал Житнухин.

По словам директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, рекомендованная розничная цена «Москвича 6» составит около 2,5 млн рублей. Сейчас в этом сегменте практически нет альтернативы, а близкими по размерам являются модели FAW Bestune B70 и Chery Arrizo 8, отметил он. Директор «Рольф Химки» и «Рольф Центр» Владимир Тузов основными конкурентами лифтбэка на российском рынке назвал Omoda S5, Changan Lamore и Chery Arrizo 8, а также Kaiyi E5 и BAIC U5 plus.

Длина «Москвича 6» составляет 4770 мм при колесной базе 2770 мм, в моторную гамму входят агрегаты мощностью 136 и 174 л.с. Первый сочетается с вариатором, второй — с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Базовая комплектация включает светодиодную оптику, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, кожаную отделку салона, кондиционер, подогрев передних сидений, 10-дюймовый экран мультимедиа-системы с Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, камеру заднего вида и датчики парковки.

Серийное производство лифтбэков на заводе в Москве стартовало 4 сентября, автомобили будут представлены в трех комплектациях, продажи планируется начать в конце октября 2023 года.

Стали известны продажи автомобилей «Москвич» с момента запуска завода.