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Депутат петербургского парламента предложил на несколько лет отказаться от аренды самокатов

В Петербурге предложили запретить аренду самокатов на три года

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Shutterstock

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о полном запрете кикшеринговых электросамокатов сроком на три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автор законопроекта, глава фракции ЛДПР в Заксобрании и вице-спикер парламента Павел Иткин считает, что большинство нарушителей на электросамокатах не несут никакого наказания, так как в законах отсутствует требование о регистрации таких средств индивидуальной мобильности (СИМ). Полиция же не может остановить таких водителей. По мнению депутата, три года — «достаточный срок», чтобы создать законодательную базу для регулирования сферы кикшеринга. Запрет на использование электросамокатов на этот срок позволит повысить безопасность дорожного движения.

До этого стало известно, что в России в скором времени могут появиться штрафы за перевозку детей на электросамокатах, которые не предусмотрены для размещения нескольких пассажиров. Сейчас согласно ПДД на СИМ запрещено перевозить пассажиров, если это не предусматривает конструкция устройства.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации России подготовили итоговую версию законопроекта, которым предлагается ввести штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за пьяную езду на электросамокате и велосипеде.

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