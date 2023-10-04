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Стало известно, сколько китайских машин купили россияне

«Автостат Инфо»: россияне приобрели более 280 тыс. китайских авто в 2023 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С января по август текущего года в России было реализовано 283 тыс. автомобилей китайских марок. Всего за девять месяцев в РФ было продано 603,4 тыс. новых легковушек, сообщает «Автостат Инфо».

Если в январе текущего года продажи китайских машин в стране составляли 17,2 тыс. ед., то в августе они достигли отметки в 61,4 тыс. ед., превысив объем продаж остальных марок на российском авторынке (47,1 тыс. ед.).

Продажи автомобилей Chery за январь--август 2023 года выросли на 305% в годовом выражении, до 72 тыс. ед. Второе место среди китайских брендов — у Haval, которая за тот же период нарастила продажи на 231%, до 58,6 тыс. ед. Третьим стал Geely с результатом 50,4 тыс. ед. (+305%). В пятерку лидирующих китайских брендов также входят Exeed и Omoda.

В модельном рейтинге самыми продаваемыми машинами из КНР стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro, говорится в сообщении.

Ранее эксперты назвали самые популярные кроссоверы на российском рынке.

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