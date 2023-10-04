Массовое ДТП привело к разливу топлива в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по региону.

«Сегодня в 9:10 на 867-м километре трассы М-4 Дон поступило сообщение о ДТП с участием шести легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пять человек пострадали, направлены в ЦРБ для обследования», — говорится в сообщении.

Судя по видео, один из автомобилей резко затормозил на дороге и спровоцировал цепную аварию. Участниками ДТП стали Hyundai Solaris, Kia Sportage, Citroen C4, Ford Mondeo, Honda CR-V, а также микроавтобус. После ДТП из машин вылилось топливо, которое пожарные смыли с дорожного полотна. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии автомобиль ДПС вылетел в овраг после столкновения с Lada Kalina. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. На трассе в районе столкновения был плотный туман, из-за которого была ограничена видимость.

Ранее сообщалось, что в городском автобусе в Твери взорвался огнетушитель, засыпав порошком салон.