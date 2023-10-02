Названы самые популярные автомобили в Европе

Электромобиль Tesla Model Y стал лидером продаж на рынке Европы по итогам августа 2023 года. Об этом говорится в отчете исследовательской компании JATO Dynamics.

Всего за последний месяц лета в ЕС было реализовано 21,5 тыс. электрокаров Tesla Model Y, по сравнению с августом прошлого года продажи выросли на 208%. Модель также продолжает лидировать по итогам первых восьми месяцев текущего года с результатом 169,4 тыс. единиц.

«Вполне вероятно, что к концу года Model Y станет самым популярным новым легковым автомобилем в Европе. Для неевропейской модели лидерство в Европе — это знаменательный исторический момент», — отметил аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

На втором месте по продажам за август идет Peugeot 208, на третьем — Volkswagen T-Roc. Следом расположились Fiat (Abarth) 500, Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Opel (Vauxhall) Corsa, Renault Clio и Citroen C3. Десятку замкнул электрокар Tesla Model 3, чьи продажи выросли на 307% по сравнению с августом 2022 года. В марочном рейтинге по объему продаж первую пятерку сформировали Volskwagen, Toyota, BMW, Audi и Skoda.

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