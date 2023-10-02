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Финны рассказали об изъятии автомобилей у россиян в аэропортах

Власти Финляндии конфискуют стоящие у аэропорта более 45 дней авто из России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Finavia, которая управляет финскими аэропортами. В компании отметили, что максимальный срок хранения авто на стоянке составляет 45 дней.

«Если автомобиль был припаркован в аэропорту Хельсинки в течение длительного периода времени без уведомления и мы не можем связаться с владельцем, мы уведомим об автомобиле Управление парковки города Вантаа. Город Вантаа вывозит машины из аэропорта Хельсинки и затем несет ответственность за их хранение», — сообщили в пресс-службе Finavia.

Отмечается, что на парковке аэропорта Хельсинки находятся несколько автомобилей с российскими номерами. Если владельцы не объявятся, право собственности на авто перейдут к властям Вантаа. В Finavia подчеркнули, что такое правило одинаково для всех клиентов стоянки.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вступил в силу с 16 сентября.

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