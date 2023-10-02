Вертолет приземлился на МКАД для помощи участникам массового ДТП

Три человека пострадали в массовой аварии с участием пяти автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Инцидент произошел на внутренней стороне 90-го километра МКАД. По предварительным данным, водитель Hyundai наехал на два автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе после мелкой аварии, после чего столкнулся еще с двумя машинами.

В результате ДТП трех человек с различными травмами доставили в медучреждения. На кадрах с места аварии, которые сделали очевидцы, видно, что на место происшествия прибыл медицинский вертолет. Работают сотрудники ГИБДД, движение на участке автодороги затруднено.

По данным РЕН ТВ, в автомобиле такси травмы получила девушка-пассажир, у нее диагностирован сложный перелом таза. Водитель Hyundai сломал ногу и ребра.

Ранее в Краснодарском крае девять человек получили ранения в ДТП с автобусом.