Власти установили план по локализации электромобилей в России

Уровень локализации электромобилей в России должен достичь 70% к 2030 году. Это следует из материалов к проекту бюджета страны на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, передает ТАСС.

«Повышение уровня общей локализации электроавтомобиля до 70%, в том числе за счет увеличения глубины локализации ячеек, включая катодные и анодные материалы», — говорится в документе.

Сейчас массовым выпуском легковых электромобилей в России занимается столичный автозавод «Москвич» (кроссовер «Москвич 3е») и предприятие «Моторинвест» в Липецкой области (электрокары марки Evolute). Представители калининградского завода «Автотор» рассказывали, что в 2023 году собираются выпустить пробную партию электромобилей собственной конструкции.

На прошлой неделе Минпромторг предложил увеличить скидку на покупку электрокаров с 25 до 35%, но не более 925 тыс. рублей. Объем продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года может вырасти в 4–4,3 раза по сравнению с прошлым годом, сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи китайских электромобилей Zeekr.