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Еще две страны ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

«Известия»: Хорватия и Франция присоединились к запрету на въезд авто из России

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Darko Vojinovic/AP

Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.

Совсем недавно власти Франции говорили, что планов запретить въезд автомобилей из России у нее нет. Евгений Шмидт считает, что вскоре список государств, применяющих санкции к транспорту с российскими номерами, может быть расширен.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.

Ранее сообщалось, что запрет со стороны Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами не затронет машины, проезжающие через территорию Литвы по упрощенному транзитному документу.

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