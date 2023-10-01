В Красноярске дрифтеры устроили заезд вокруг подожженного автомобиля

В Красноярске дрифтеры подожгли автомобиль «Жигули» на парковке и устроили вокруг него заезд. Об этом сообщает ngs24.ru. Инцидент произошел на острове Татышев.

На кадрах видео видно, что сначала молодой человек обливает старый отечественный седан ВАЗ-2106 бензином и поджигает. Пока автомобиль горел, несколько машин устроили вокруг него дрифт. Позже на место прибыли сотрудники пожарной охраны, которые потушили автомобиль. Также на запись попали сотрудники ДПС, которые приехали на место происшествия немного позже.

В МЧС края рассказали, что пожар на площади четырех квадратных метров потушили в 22:55. При этом причиной пожара в ведомстве почему-то назвали короткое замыкание.

В городской полиции уточнили, что уже проводят проверку по данному факту и ищут причастного к нему, чтобы привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что кроссовер съехал в Клязьминское водохранилище из-за незатянутого ручного тормоза.