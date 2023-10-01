Toyota выпустит новый кроссовер размером с модель RAV4

Японская компания Toyota планирует выпустить новую модель кроссовера под названием Land Hopper. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что автомобиль будет внешне напоминать концептуальную модель Toyota Compact Cruiser EV, а по размерам сопоставим с RAV4. Ожидаемая цена в Японии — от 3 млн до 3,8 млн иен (2,0–2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

По данным издания, Land Hopper может получить 1,8-литровый гибридный силовой агрегат, а также 2,0-литровый бензиновый мотор. Премьера новинки может состояться уже в конце этого года, а продажи начнутся в середине 2024 года.

До этого Toyota представила новый люксовый кроссовер Century. С 1967 года модель была представлена только в виде седана, теперь седан и кроссовер будут выпускаться параллельно. Цена кроссовера Toyota Century составляет 25 млн иен (около 16,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи кроссоверов GAC Trumpchi ES9.