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Автобус с пассажирами перевернулся в Иране

В Иране 10 человек получили ранения в ДТП с автобусом

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Depositphotos

В иранской провинции Хамадан 10 человек пострадали в аварии с автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Отмечается, что автобус, в котором находились 25 пассажиров, включая пятерых иностранцев, врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Двое пассажиров серьезно пострадали, еще восемь получили легкие ранения. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

До этого в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. По предварительной информации пострадали четверо, в том числе двое детей. Попавший в ДТП автобус следовал по маршруту Т87. Взрослые отказались от госпитализации, дети доставлены в больницу.

До этого в Сочи ГИБДД задержала водителя рейсового автобуса, который сел за руль в нетрезвом состоянии. За отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения ему грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет, а также штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина угрожал самурайским мечом водителю на дороге.

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