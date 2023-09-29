В центре столицы случилось ДТП, есть пострадавшие

В центре Москвы в результате автомобильной аварии с участием иномарки пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Министерства внутренних дел.

«Водитель машины Мерседес выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — говорится в публикации.

Согласно предварительной информации, люди получили травмы разной степени тяжести, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как уточнили в ведомстве, инцидент случился по адресу: ул. Большая Никитская, дом 29к2.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», — заключается в сообщении.

Часом ранее в Москве около торгового центра «Калейдоскоп» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием маршруток. По предварительным данным, четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя маршрутками. Пострадала одна женщина.

Ранее нетрезвый гаишник в Башкирии протаранил четыре автомобиля.