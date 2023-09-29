Nissan обновил модель Dayz

Японский автопроизводитель Nissan показал обновленную версию микровэна Dayz. Автомобиль получил новую решетку радиатора V-образной формы, новые фары и алюминиевые 14-дюймовые диски нового дизайна.

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В интерьере обновленного кей-кара специалисты Nissan уделили особое внимание комфорту и удобству. В зависимости от комплектации, автомобиль может получить кожаные кресла с перфорацией цвета черной смородины. На передней панели с пассажирской стороны появился глубокий лоток для вещей.

Также среди опций автомобиля появился подогрев рулевого колеса, а конструкция подстаканника была усовершенствована — в нем появилась перегородка, препятствующая опрокидыванию стаканов с напитками.

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Автомобиль 2024 модельного года оснащается трехцилиндровыми двигателями рабочим объемом 0,66 л в двух вариантах мощности — 48 или 64 л.с. Они агрегатируются с вариатором. Автомобиль доступен в переднеприводном и полноприводном исполнении.

В базовой версии автомобиль стоит в Японии 1,4 млн иен (937,2 тыс. рублей). В максимальной комплектации Highway Star G Turbo Pro Pilot Edition обновленный Nissan Dayz можно приообрести за 2 млн иен (1,4 млн рублей).

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