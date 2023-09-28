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Пассажиры подрались с водителем автобуса из-за неоплаченного проезда

В Подмосковье пассажиры не оплатили проезд и разгромили автобус

В подмосковном городе Электросталь пассажиры автобуса, не оплатившие проезд, напали на водителя и повредили саму машину. Об этом сообщает Telegram-канал »Подмосковье №1».

По его данным, пассажирам не понравилось, что водитель потребовал от них покинуть салон. На видеозаписи инцидента видно, что между тремя пассажирами и водителем произошла потасовка. После того, как пассажиров удалось выпроводить из салона, они начали выкрикивать оскорбления и бросать в автобус различными предметами — в том числе стеклянными бутылками, взятыми из мусорной урны на остановке.

В результате два боковых стекла автобуса покрылись трещинами. На крики других пассажиров, что в салоне находятся дети, нападавшие не реагировали.

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