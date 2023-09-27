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Jetour анонсировала продажи в России нового внедорожника

Внедорожник Jetour T2 выйдет на рынок России в начале 2024 года

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autohome.com.cn

В I квартале 2024 года в России начнутся продажи внедорожников Jetour T2. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru» с презентации китайской компании в Москве.

Премьера Jetour T2 в Китае состоялась 26 сентября. Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. В Китае в моторную линейку Jetour T2 вошли турбированный 1,5-литровый агрегат мощностью 184 л.с. (у такой модификации только передний привод), а также полноприводные версии с двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с.

В салоне внедорожника установлен 15-дюймовый экран мультимедиа-системы, машину оснастили системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и функцией автоматической парковки. Глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, угол въезда равен 28°, угол съезда — 30°.

В базовой версии Jetour T2 стоит от 140 тыс. юаней (1,8 млн рублей по курсу на момент публикации), в максимальной — 185 тыс. юаней (2,4 млн рублей).

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autohome.com.cn

Ранее в России начались продажи кроссоверов Jetour X70 Plus за 3 млн рублей.

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