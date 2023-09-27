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Названы самые надежные автомобили Toyota

Hotcars: самыми надежными моделями Toyota являются Venza, RAV4 и Highlander

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Toyota

Кроссовер Toyota Venza оказался самым надежным автомобилем японской марки. Об этом сообщает портал Hotcars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и Consumer Reports.

По словам экспертов, самыми надежными Toyota стали автомобили Venza 2012-2015 годов выпуска. На втором месте в рейтинге идет кроссовер RAV4, третьим стал Highlander 2007 года, четвертым — внедорожник 4Runner 2008 года.

Пятое место занял Toyota RAV4 2016 года, следом идут Land Cruiser 2021 года и Corolla Cross 2022 года. Десятку самых надежных Toyota замкнули Land Cruiser 2000 года, RAV4 2018 года и 4Runner 2017 года. Далее расположились Highlander 2018 года и Sequoia 2020 года.

Toyota Venza — пятиместный среднеразмерный кроссовер, который выпускается для североамериканского рынка с 2008 года. Спустя четыре года модель получила рестайлинг, а в 2020 году дебютировало второе поколение кроссовера. На некоторых рынках модель известна под названием Harrier.

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