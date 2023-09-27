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Собянин анонсировал выпуск двух новых кроссоверов «Москвич»

Собянин: в 2024 году начнется выпуск кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8»

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пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Столичный автозавод «Москвич» в 2024 году планирует запустить производство двух моделей кроссоверов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«В планах на следующий год — начать производство еще двух моделей: кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8», — написал градоначальник.

По словам Собянина, автомобили «Москвич» хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, также ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств. Мэр рассказал, что заводу присвоили статус промышленного комплекса, что даст предприятию налоговые льготы.

Сейчас на заводе «Москвич» в Печатниках работают около 1,6 тыс. человек, на предприятии выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производство последнего началось в сентябре.

Кроссовер «Москвич 5» уже был представлен этим летом в Татарстане, им оказался китайский JAC Sehol X6.

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