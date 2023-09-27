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Названа цена нового кроссовера Jetour X70 Plus

В России начались продажи кроссоверов Jetour X70 Plus за 3 млн рублей

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Jetour

В России начались продажи новых кроссоверов Jetour X70 Plus, модель стала третьей в линейке китайской марки на рынке РФ. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Jetour X70 Plus оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,6-литра мощностью 190 л.с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, привод только передний. Длина автомобиля составляет 4724 мм при колесной базе 2720 мм. Разгон до «сотни» занимает 11,7 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 8,1 л на 100 км.

В базовую комплектацию за 3 млн рублей входят «зимний пакет», панорамная крыша, кожаный салон и вентиляция передних кресел, подогрев всех сидений, 10-дюймовая приборная панель, система кругового обзора и 18-дюймовые колеса. Версия за 3,3 млн рублей дополняется трехзонным климат-контролем, видеорегистратором, системой очистки воздуха, адаптивным круиз-контролем и прочими опциями.

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Jetour

Помимо X70 Plus в модельную линейку Jetour в России входят кроссовер X90 Plus (от 3,3 млн рублей) и городской паркетник Dashing (от 2,4 млн рублей).

Ранее автодилеры спрогнозировали сокращение выбора автомобилей в России.

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