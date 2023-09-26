Kaiyi объявила стоимость кроссовера X3 Pro в России

Компактный кроссовер Kaiyi X3 Pro стал самой дорогой моделью в российской линейке бренда, модель будет стоить от 2,5 млн рублей. Об этом представители китайской марки объявили на официальном сайте.

Сборка автомобилей Kaiyi налажена на калининградском заводе «Автотор». Длина модели X3 Pro составляет 4400 мм, автомобиль оснащен турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором, привод только передний.

В список оснащения единственной комплектации входят светодиодная оптика, кондиционер, беспроводная зарядка смартфона, система камер кругового обзора, 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, панорамная крыша, сиденья водителя с электрорегулировкой, подогрев всех сидений, а также мультимедиа-система с 10-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 18-дюймовые диски и прочие опции.

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Помимо X3 Pro в модельную линейку марки в РФ входят седан E5 и кроссовер X3, их цена стартует от 2,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что новые кроссоверы Jaecoo J7 начали поступать дилерам.