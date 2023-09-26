Jeep выведет на рынок внедорожник Wagoneer S

Jeep в 2024 году выпустит полностью электрический внедорожник Wagoneer S с силовой установкой мощностью 600 л.с. Об этом сообщает InsideEVs.

Первоначально пятиметровый внедорожник должен появиться на американском рынке, а в 2025 году его продажи планируется запустить и в Европе.

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Автомобиль базируется на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Предполагается что Jeep Wagoneer S сможет развивать до 600 л.с. благодаря полноприводной электрической трансмиссии с двумя электромоторами. В такой конфигурации машина сможет достичь 100 км/ч за 3,5 с.

Конкурентом Wagoneer S могут стать электрические внедорожники BMW iX и Rivian R1S, обладающие схожими характеристиками. В модельном ряду электрический Wagoneer дополнит представленный ранее Jeep Avenger, завоевавший в Европе звание «Автомобиль года».

Ранее в Китае BAIC начал л продажи внедорожника BJ60.