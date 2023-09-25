Стали известны подробности о девушке, которая выпала из грузовика на ходу

Девушкой, которая выпала из грузовика во время движения по Комсомольскому проспекту в Москве, оказалась 19-летняя жена водителя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Падение девушки из грузовика попало на видео, предполагалось, что в этот момент она была без сознания. Как стало известно позже, у 24-летнего гражданина Киргизии Эрсултана, который управлял «Газелью», в дороге произошла ссора с супругой. Она хотела выскочить из машины на светофоре, но случайно открыла дверь раньше и выпала из салона.

Девушка не получила травм, медицинская помощь ей не понадобилась. Известно, что она работает в аптеке. Отмечается, что у полиции нет претензий к Эрсултану. Мужчина вновь вышел на работу, недавно он устроился водителем-курьером в фирму по продаже стройматериалов.

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