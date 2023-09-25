Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о девушке, которая выпала из грузовика на ходу

Shot: выпавшей из грузовика на ходу девушкой в Москве оказалась жена водителя

Девушкой, которая выпала из грузовика во время движения по Комсомольскому проспекту в Москве, оказалась 19-летняя жена водителя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Падение девушки из грузовика попало на видео, предполагалось, что в этот момент она была без сознания. Как стало известно позже, у 24-летнего гражданина Киргизии Эрсултана, который управлял «Газелью», в дороге произошла ссора с супругой. Она хотела выскочить из машины на светофоре, но случайно открыла дверь раньше и выпала из салона.

Девушка не получила травм, медицинская помощь ей не понадобилась. Известно, что она работает в аптеке. Отмечается, что у полиции нет претензий к Эрсултану. Мужчина вновь вышел на работу, недавно он устроился водителем-курьером в фирму по продаже стройматериалов.

Ранее мужчина с ножом напал на гаишников в Петербурге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях