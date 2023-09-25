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Мужчина с ножом напал на гаишников в Петербурге

Mash: мужчина ударил ножом инспектора ДПС в Санкт-Петербурге

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Мужчина с ножом напал на экипаж ДПС в петербургском Колпино, один из сотрудников полиции получил серьезное ранение. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел около 10 часов утра на углу улиц Анисимова и Оборонной. По данным канала, 35-летний Евгений подошел к автомобилю ДПС и внезапно набросился на полицейских с холодным оружием.

Сотрудникам ГИБДД удалось отбиться от нападавшего, мужчину доставили в отдел полиции. 30-летнего полицейского госпитализировали с серьезной травмой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мотивы нападавшего не уточняются.

Ранее в Новгородской области водитель ударил ногой инспектора ДПС за отказ от взятки.

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