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Появились разъяснения, как на машине проехать через Литву

В таможне Литвы сообщили, что россияне смогут проехать в Калининград

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Janis Laizans/Reuters

Запрет на въезд автомобилей в Евросоюз не распространяется на россиян, которые следуют транзитом через территорию Литвы в Калининградскую область. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Таможенном управлении Литвы.

«До дальнейшего разъяснения Комиссии Европейского Союза при Калининградском транзите таможенные органы Литовской Республики не применяют санкции к транспортным средствам, зарегистрированным в России и путешествующим с номерными знаками, выданными в России, при условии соблюдения требований упрощенного транзита», — сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

Для проезда в Калининградскую область и обратно граждане России должны оформлять упрощенный транзитный документ (УТД) – эквивалент Шенгенской визы, действующий только на территории Литвы и дающий право автомобилисту находиться в стране в течение 24 часов при каждой транзитной поездке.

О том, как действует для россиян транзитный проезд в Калининградскую область, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Эстония не станет конфисковывать автомобили с российскими номерами.

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