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Поляк повесил георгиевскую ленточку в авто и был оштрафован в Эстонии

Эстонские пограничники оштрафовали поляка за георгиевскую ленту в авто

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Сергей Степанов/РИА «Новости»

На пограничном пункте в эстонской Нарве гражданина Польши оштрафовали за георгиевскую ленту, которую он привязал к салонному зеркалу автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.

«В выходные эстонские пограничники обнаружили георгиевскую ленточку, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию из России. Машиной управлял гражданин Польши, который добровольно сдал ленту и был оштрафован на €400, поскольку подобная символика находится в Эстонии под запретом», — говорится в сообщении.

До этого полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле.

Департамент полиции подтвердил журналистам задержание человека за георгиевскую ленту и отметил, что этот символ запрещен в Эстонии на законодательном уровне.

По словам полицейских, мужчина отказался добровольно снимать символику и попытался отъехать от них на автомобиле.

Ранее Польша уведомила белорусскую сторону о прекращении пропуска автомобилей с российскими госномерами.

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