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Перевернувшийся при ДТП автомобиль едва не сбил пешехода

В Уфе пешеход увернулся от летящей в его сторону машины

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Уфанет/Телеграм-канал «Телеканал UTV»

В Уфе автомобиль после ДТП на перекрестке перевернулся и едва не сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что автомобиль Kia Shuma трогается с места, не дождавшись зеленого света, и выезжает на перекресток. В этот момент в него врезается черный Chevrolet Aveo, водитель которого на большой скорости пытался успеть проехать на желтый. От удара седан Chevrolet перевернулся и пролетел перекресток наискосок, едва не сбив пешехода. Мужчина в этот момент завершал переход улицы по «зебре» и успел отскочить в сторону.

Неуправляемый автомобиль после этого сбил дорожный знак и врезался в фонарный столб. Водители обеих машин получили травмы и были госпитализированы, однако после оказания первой помощи их отпустили из больницы. ГИБДД ведет разбирательство по факту аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали водителя, который вез в машине автомат и дымовую шашку.

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