Дрифтеры устроили хоровод вокруг машин ДПС в Бурятии

Дрифтеры станцевали народный танец ехор, когда их приехали задерживать сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает Babr Mash.

«Пока продемонстрировать мощный занос ребята могут только на парковках у магазинов и ТЦ. Владельцы точек недовольны, жители ругаются на шум. Вчера полицейские приехали разгонять очередную такую сходку», — говорится в сообщении.

После того как машины ДПС приехали на вызов, дрифтеры окружили автомобили и стали танцевать. На подмогу были вызваны еще 15 экипажей полиции, водители были задержаны и оштрафованы. Отмечается, что дрифтеры не расстроились — хотят добиться того, чтобы у них появилось место для тусовок.

До этого стало известно, что ГИБДД проведет массовые рейды и «сплошные проверки» на дорогах в поисках нетрезвых автомобилистов 16-17 сентября. В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудник ДПС сбил подростка.