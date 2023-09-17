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Дрифтеры устроили хоровод вокруг машин ДПС в Бурятии

В Бурятии дрифтеры станцевали народный танец вокруг полицейских во время задержания

Дрифтеры станцевали народный танец ехор, когда их приехали задерживать сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает Babr Mash.

«Пока продемонстрировать мощный занос ребята могут только на парковках у магазинов и ТЦ. Владельцы точек недовольны, жители ругаются на шум. Вчера полицейские приехали разгонять очередную такую сходку», — говорится в сообщении.

После того как машины ДПС приехали на вызов, дрифтеры окружили автомобили и стали танцевать. На подмогу были вызваны еще 15 экипажей полиции, водители были задержаны и оштрафованы. Отмечается, что дрифтеры не расстроились — хотят добиться того, чтобы у них появилось место для тусовок.

До этого стало известно, что ГИБДД проведет массовые рейды и «сплошные проверки» на дорогах в поисках нетрезвых автомобилистов 16-17 сентября. В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудник ДПС сбил подростка.

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