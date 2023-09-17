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В мире выросли продажи автомобилей

Продажи автомобилей на мировом авторынке в августе выросли на 10%

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Depositphotos

Продажи новых автомобилей в августе 2023 года на мировом авторынке увеличились на 9,6%. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive. Всего за последний месяц лета было продано 7 млн 302 тыс. машин.

На первом месте по продажам в августе оказался Китай с показателем 2 млн 520 тыс. автомобилей (+5,2% к показателю 2022 года). На втором месте находится США, где было реализован 1 млн 330 тыс. автомобилей, что на 17,1% больше, чем годом ранее.

В странах Западной Европы в августе было продано 889,6 тыс. машин (+18,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 31,9% до 290,4 тыс. единиц. В Южной Америке в августе реализовано 233,5 тыс. машин, что на 1,3% больше по сравнению с таким же месяцем 2022 года. Среди крупнейших мировых авторынков также — Япония (337,4 тыс. ед., + 17,2%), Канада (148,6 тыс. ед., + 10,8%) и Корея (128,3 тыс. ед., - 0,7%).

Всего с января по август 2023 года на мировом авторынке было продано 57 млн 495 тыс. машин (+10,3% к показателю 2022 года).

До этого стало известно, что в России восстанавливается автомобильный рынок, спрос потребителей на новые машины растет. Только за август продано 110 тысяч новых автомобилей.

Ранее дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили при стабилизации рубля.

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