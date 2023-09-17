Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы перекроют ряд улиц

Дептранс: ряд улиц в центре столицы перекроют из-за «Московского марафона»

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в центре города днем 17 сентября до 17:00 будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением «Московского марафона». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что также недоступна парковка на участках, где будут действовать ограничения.

Они будут действовать на ряде набережных: Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской.

Также движение будет перекрыто на участках улиц Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд, на большинстве московских бульваров — Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском; в Октябрьском тоннеле; на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском, Костомаровском мостах, в ряде проездов и переулков, а также на Лубянской, Новой и Старой площадях.

До этого в Москве окровавленный водитель протаранил несколько машин и скрылся.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях