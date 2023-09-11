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Самокатчик спровоцировал аварию с переворотом в Петербурге

Mash: в Петербурге автомобиль перевернулся из-за самокатчика

Мужчина на самокате спровоцировал аварию с переворотом в Санкт-Петербурге, момент попал на камеры наблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Мытнинской набережной. Мужчина на самокате не спешился на «зебре» и выехал на дорогу перед автомобилем Renault. Водитель легковушки вывернул руль вправо и увернулся от самоката, после чего машина врезалась в припаркованные вдоль дороги автомобили и перевернулась.

По словам очевидцев, водитель Renault не получил серьезных травм. Мужчина на самокате не стал останавливаться и уехал с места происшествия.

На прошлой неделе в Красноармейске мужчина получил сильные ожоги при взрыве электросамоката, а в Каменске-Уральском подросток на самокате сбил пенсионерку.

Ранее в Новосибирске мужчина подрался с пассажиром троллейбуса из-за политики.

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