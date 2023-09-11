Пикапы Sollers ST6 начали выпускать в России на бывшем заводе Mazda

Во Владивостоке на бывшем заводе Mazda началось производство пикапов Sollers ST6. Об этом сообщила пресс-служба автокомпании «Соллерс».

Sollers ST6 оснащен системой полного привода с понижающей передачей. В моторную гамму вошли бензиновый (176 л.с.; 290 Нм) и дизельный (136 л.с.; 320 Нм) двигатели объемом 2,0 литра, с ними сочетается 6-ступенчатая механическая трансмиссия. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм. грузоподъемность версии с бензиновым двигателем равна 820 кг, с дизельным — 900 кг.

В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. За доплату доступны кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида.

Бензиновую версию Sollers ST6 оценили в 2,4 млн рублей, дизельную — в 2,5 млн рублей. Старт продаж запланирован на октябрь 2023 года. Планы по локализации модели включают установку двигателей и трансмиссией, выпускаемых «Соллерс», а также использование российской электроники. В 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers.

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