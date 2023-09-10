Кроссоверы Lynk & Co 08 EM-P поступили к дилерам в Китае

В Китае стартовали предпродажи гибридного кроссовера Lynk & Co 08 EM-P. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 218 тыс. юаней или 2,9 млн рублей.

Автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной компанией Volvo. Длина модели составляет 4820 мм, а колесная база — 2848 мм. Передняя панель в салоне сделана в типичном современном стиле с двумя экранами (12,3 дюйма для приборов и 15,4 дюйма для медиасистемы). Кроме того, автомобиль получил отделку кожей Nappa, аудиосистему Harman/Kardon с 23 динамиками и платформу для беспроводной зарядки смартфонов мощностью до 50 Вт.

В движение Lynk & Co 08 EM-P приводится гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и трех электродвигателей. Суммарная мощность составляет 593 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у модели занимает 4,6 с. Запас хода в смешанном цикле составляет 1400 км при полном баке, а средний расход топлива равен 5,5 л на 100 км.

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