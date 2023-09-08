Сексуальная активность стала предметом слежки автомобильных компаний

Автомобильные производители собирают личные данные клиентов, в том числе о сексуальной активности, здоровье и выражении лица. Об этом сообщает некоммерческая организация Mozilla Foundation.

Аналитики провели исследование и заявили, что конфиденциальность клиентов 25 крупных автокомпаний в США, Германии, Японии, Франции и Южной Корее оказалась на низком уровне. Данные клиентов собираются с помощью датчиков, микрофонов, камер, телефонов и устройств, которые водители подключают к своим машинам, а также с помощью автомобильных приложений, веб-сайтов компаний, дилерских центров и автомобильной телематики. Эти данные компании могут передавать или продавать третьим лицам, а также использовать их в своих целях, заявили эксперты.

Так, компания Nissan в своей политике конфиденциальности признает сбор информации о генетических данных, сексуальной активности и здоровье клиентов. В политике конфиденциальности Kia говорится, что компания может собирать информацию о сексуальной жизни. Volkswagen собирает демографические данные и информацию о поведении за рулем (к примеру, о пользовании ремнями безопасности).

В пренебрежении конфиденциальностью персональных данных клиентов можно упрекнуть многие бренды, в том числе BMW, Ford, Toyota, Tesla, Kia и Subaru, отмечают эксперты. Компания Renault в этом отношении наименее проблемная из всех, говорится в исследовании. По оценкам аналитиков, рынок персональных данных, которые собираются через автомобили, к 2030 году может достичь объема в $750 млрд.

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