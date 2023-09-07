Водители подрались на проезжей части в Челябинске

В Челябинске автомобилисты устроили драку на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru. Инцидент произошел на Шоссе Металлургов.

Драке предшествовал конфликт, который произошел на узкой дороге. Водители двух японских внедорожников пытались разъехаться, но в какой-то момент начали ругаться. После этого они покинули узкий участок дороги, но встретились на шоссе в заторе.

По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей снова высказал недовольство оппоненту, потом решил доказать свою точку зрения кулаками.

До этого, в августе, водитель автобуса в Барнауле подрался с пассажиром. Происшествие произошло на Ленточном бору. Водитель начал бить пассажира в салоне, а затем они оба упали на пол. Поле этого пассажир ударил водителя предметом, похожим на нож. Злоумышленник сбежал, а водителю была оказана первая помощь. Причины драки неизвестны.

Ранее сообщалось, что авария с участием четырех машин затруднила движение на Ленинградском шоссе в Москве.