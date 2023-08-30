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В Калининграде выпустят 2 тыс. автомобилей с двигателями на метане

«Автотор» выпустит 2 тыс. автомобилей на газомоторном топливе в 2023 году

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Калининградский автопроизводитель «Автотор» выпустит 2 тыс. машин на газомоторном оборудовании до конца 2023 года. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Валерий Горбунов, передает ТАСС.

«Мы в этом году взяли на себя обязательство, с «Газпромом» заключили соглашение <...>, и мы в этом году сделаем 2 тыс. автомобилей на газомоторном оборудовании», — сказал Горбунов.

По словам Горбунова, двигателями на газомоторном топливе будут оснащать как легковые, так и коммерческие автомобили. В рамках Петербургского международного экономического форума «Автотор» правительство Калининградской области, «Газпром» и Минпромторг РФ подписали соглашение, одной из задач которого является расширение линейки производимых в России газомоторных машин.

Также «Автотор» в рамках проекта по ремоторизации подержанных автомобилей (замены работающих на топливе двигателей на электромоторы) разрабатывает линейку электродвигателей.

Ранее стало известно, когда определится судьба производства на заводе Hyundai в России.

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