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В Свердловской области в ДТП пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург—Шадринск—Курган

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Восемь человек, в том числе один подросток, пострадали в результате столкновения автомобилей на трассе ЕкатеринбургШадринскКурган в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что две легковые машины столкнулись на 55 километре федеральной автодороги (ФАД), на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово.

Среди пострадавших — семеро взрослых мужчин и один подросток. Шестеро из них госпитализированы, четверым предоставлена медицинская помощь в травматологическом отделении городской больницы Каменска-Уральского. Еще двое пострадавших госпитализированы в реанимацию больницы №36 в Екатеринбурге, их состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Позже в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области сообщили «Газете.Ru», что сотрудники выясняют причины ДТП. По данным ведомства, пострадали шесть человек.

Согласно информации сотрудников ГИБДД, водитель Volkswagen не уступил дорогу, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Opel. В результате пострадали 23-летний водитель и пассажир Volkswagen, а также четыре пассажира Opel, один из которых несовершеннолетний. Все доставлены в больницу.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, движение транспорта не затруднено», — добавил представитель областного ГАИ.

Накануне МВД сообщало, что в Собинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трех автомобилей, пострадали 10 человек.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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