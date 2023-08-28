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Китайские шины займут до 30% российского рынка

Шинные производители из Китая могут получить до 30% рынка РФ в 2023 году

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продукция китайских производителей автомобильных шин может занять до 30% российского рынка в 2023 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора ТД «Кама» (генерального дистрибьютора Kama Tyres) Тимура Шарипова.

«В сравнении с прошлыми периодами наблюдается рост импорта китайской шинной продукции. Ожидается, что китайская продукция может занять около 30% рынка РФ до конца 2023 года. Китайские производители развиваются, качество продукции становится лучше и лучше. Поэтому мы с этой стороны видим высокую конкуренцию, которая усиливается в последние годы», — рассказал изданию Шарипов.

По его словам, в связи с уходом из России зарубежных производителей шин премиум-класса и среднего ценового сегмента эту нишу активно занимают китайские компании. Их продукция бывает разного качества: наряду с высококачественными поставляются и низкобюджетные шины. Среди недостатков китайских производителей шин Шарипов назвал высокую зависимость от курса валют и возможностей логистики.

Ранее стало известно, что рабочие Hyundai в Южной Корее готовят забастовку.

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