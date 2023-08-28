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«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Sport с мощным мотором

В Тольятти началось производство 122-сильных Lada Granta Sport

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Lada

Компания Lada Sport, которая является дочерней фирмой «АвтоВАЗа», начала производство более мощной версии Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Компания Lada Sport, несмотря на трудности с поставками комплектующих, приступила к сборке автомобиля Granta Sport с двигателем 1.6 л 122 лс и задними дисковыми тормозами, колеса размерностью на R16», — говорится в сообщении.

По данным паблика, в августе планируется выпустить 88 автомобилей Lada Sport с мотором мощностью 122 л.с. О стоимости автомобиля не сообщается.

Ранее сообщалось, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов начал использовать в качестве служебного автомобиля кроссовер Lada X-Cross 5.

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