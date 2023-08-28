Судьба производства на заводе Hyundai в России определится в сентябре

В сентябре правительство и Минпромторг России должны оценить предложение «Автотора» о производстве двигателей и гибридных автомобилей на петербургском заводе Hyundai. Такое поручение было дано Минпромторгу по указанию президента России, сообщил газете «Известия» источник из автомобильной отрасли, что подтвердил собеседник из министерства.

«Автотор» и структуры «Авилон» хотят приобрести петербургскую площадку Hyundai. Первый планирует освоить производство двигателей и гибридных автомобилей, а второй предлагает использовать ее для массового выпуска электромобилей. Как отмечается, Hyundai опасается национализации завода и хотел бы знать позицию российского правительства относительно его будущего.

По данным «Известий», рассматриваются различные варианты развития завода Hyundai в Санкт-Петербурге, и окончательное решение о его судьбе остается за самой компанией. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что пока не принято окончательное решение и продолжаются обсуждения с участием всех заинтересованных сторон.

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