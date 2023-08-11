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«Газель» выбила люк на недавно отремонтированной дороге

В Дзержинске дорожный люк вылетел из-под колес «Газели»

В Дзержинске Нижегородской области люк на проезжей части вылетел из-под колес проезжавшей «Газели» и укатился в сторону местного автосервиса, сообщает Telegram-канал Ni Mash и публикует видеозапись инцидента.

Авария произошла на улице Ленина, дорожное покрытие на которой недавно было отремонтировано. На кадрах видно, что по улице со свежеуложенным асфальтом движется плотный поток автомобилей. В момент, когда по люку проезжал фургон «Газель», конструкцию вырвало из асфальта.

Крышка вместе с обоймой вылетели из-под задней части фургона и покатились в сторону обочины. Люк упал у края проезжей части, а металлическое кольцо покатилось в сторону фасада местного автосервиса. В результате аварии никто не пострадал. У автомобиля пробито колесо.

До этого в Тобольске сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 18-летнюю девушку, которая приехала сдавать теоретический экзамен на получение прав за рулем автомобиля.

Ранее в Саратове водитель переехал лежащую на дороге собаку и скрылся с места происшествия.

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