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Пьяный москвич пытался проехать в Кремль на бизнес-встречу

Shot: в Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль на своем автомобиле

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Алексей Даничев/РИА Новости

Пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своем автомобиле и утверждал, что там у него запланирована бизнес-встреча. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром 21 июля. По данным канала, 40-летний Алексей сел за руль старого Porsche с госномером 999 и поехал из Чертаново до Красной площади. Дальше поста КПП мужчину не пустила охрана.

Водителя задержали, проверка на трезвость показала, что он был пьян. Алексея арестовали, его ждет суд за вождение в нетрезвом виде.

Как уточняет Telegram-канал Baza, дежурившим у Красной площади автоинспекторам Алексей заявил, что ему нужно «к президенту на совещание по вопросам бизнеса».

Ранее у жителя Нижегородской области украли из машины 495 тыс. рублей, пока сотрудники ГИБДД составляли на него протокол за пьяное вождение.

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