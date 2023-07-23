Мотоцикл с двумя людьми влетел в легковушку в Москве

В столичном районе Люблино произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на перекресте Совхозной и Краснодарской. Отечественный легковой автомобиль поворачивал налево, в этот момент в него врезался мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажир несколько раз перевернулись в воздухе и упали на асфальт.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте аварии работают оперативные службы.

Ранее в Красноярске неуправляемый автобус протаранил пять машин, пока его водитель дрался с другим мужчиной.