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Мотоцикл с двумя людьми влетел в легковушку в Москве

Дептранс показал запись ДТП с мотоциклом и легковушкой в Москве

В столичном районе Люблино произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на перекресте Совхозной и Краснодарской. Отечественный легковой автомобиль поворачивал налево, в этот момент в него врезался мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажир несколько раз перевернулись в воздухе и упали на асфальт.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте аварии работают оперативные службы.

Ранее в Красноярске неуправляемый автобус протаранил пять машин, пока его водитель дрался с другим мужчиной.

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