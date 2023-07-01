В Совфеде рассказали, почему образовалась гигантская пробка у Крымского моста

Чтобы избежать многокилометровых заторов при въезде на Крымский мост, нужно будет увеличить число пунктов досмотра автомобилей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По словам сенатора, сейчас на проезд через Крымский мост придется потратить около двух часов, хотя сотрудники пунктов досмотра работают «очень интенсивно».

«Понятно, что это (досмотр – «Газета.Ru») связано с диверсией, которая была осуществлена в прошлом году на Крымском мосту. Я считаю, что те, кто едет в Крым, должны с пониманием к этому относиться. По моей внутренней информации, пробка так и была где-то на протяжении 4-5 км. В целом на проезд через Крымский мост надо потратить около двух часов, хотя работают очень интенсивно все те, кто обеспечивает пропуск по Крымскому мосту. То есть в чем-то обвинять работников не надо, они работают по максимуму. Надо вводить новые пункты пропуска. При этом нужно понимать, что с точки зрения возможностей – тех площадок, которые можно обустроить пунктами досмотра, — их, конечно, в достаточном количестве нет. Будут решаться эти вопросы», — сказал Цеков.

По мнению сенатора, большой поток желающих въехать в Крым в летний сезон свидетельствует о том, что на полуострове безопасно и комфортно.

«Все эти страхи, которые пытаются навязать нашему обществу, прежде всего украинские СМИ, блогеры, не работают. Люди уже поняли, что ситуация в Крыму спокойная, что можно отдыхать без всяких переживаний и безопасно. Цены для отдыхающих у нас гораздо более интересные, чем в том же Краснодарском крае, и тем более в Турции», — отметил Цеков.

При этом сенатор выразил уверенность, что вскоре многие россияне будут приезжать в Крым не через мост, а будут выбирать альтернативный наземный маршрут на полуостров.

«Я уверен, что пройдет не так много времени, и все убедятся в безопасности сухопутного коридора в Крым. Имеются в виду те субъекты РФ, которые возвратились в состав России. Это, прежде всего, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская область. Я считаю, что пройдет не там много лет, поток отдыхающих в Крым по сухопутным границам будет нарастать. При этом мы надеемся, что при победе СВО восстановится и воздушный пункт приезда в Крым», — констатировал Цеков.

1 июля у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка, время ожидания досмотра превышает два часа. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Для разрешения ситуации в досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, добавил Лукашенко.

Ранее в Министерстве транспорта Ростовской области сообщили, что пробка на трассе М-4 «Дон» в регионе возникла из-за прохождения колонны военной техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».