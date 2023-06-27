Мужчина погиб от удара молнии в голову на парковке

На Кубани мужчина скончался на месте после удара молнии. Об этом сообщает УМВД России по Краснодару, которое опубликовало видео происшествия.

Инцидент произошел во время дождя на грузовой парковке овощной базы в хуторе Ленина. На записи видно, что молния ударила бегущего мужчину в область головы, после чего пострадавший упал на асфальт.

По данным полиции, погибший 49-летний житель Симферополя приехал в Краснодар для закупки фруктов и овощей. Правоохранители проводят проверку.

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