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Водитель помог потушить загоревшийся на ходу автомобиль

Очевидец в Краснодаре смог предотвратить взрыв загоревшейся машины

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ЧП Краснодар' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Краснодар

В Краснодаре водитель, ставший очевидцем пожара в движущемся автомобиле, помог потушить пламя и предотвратить взрыв и полное уничтожение авто. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По его данным, автомобиль BMW, которым управляла 26-летняя женщина, загорелся на ходу в ночь на 1 июня. Водитель, пытаясь сбить пламя, начала двигаться на машине из стороны в сторону, а затем остановилась и выпрыгнула из машины. На помощь ей пришел один из водителей, который начал тушить пламя и помог избежать полного уничтожения и взрыва машины.

На место также прибыли пожарные. На фото с места происшествия видно, что у BMW оплавился передний бампер в правой части автомобиля.

Ранее стало известно, что в Берлине 81-летний водитель протаранил бетонное ограждение офиса канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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