Молодой человек и девушка-подросток погибли после столкновения Lada с деревом

В городе Волжском Волгоградской области 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и пассажирка погибли, еще два человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ГУ МВД.

«В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлены 18-летняя пассажирка и 21-летний пассажир», — отмечается в сообщении полиции.

По предвари тельным данным от экстренных служб, в результате столкновения с деревом машина разломилась пополам и одна из частей отлетела на несколько метров от другой, уточняет v1.ru.

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