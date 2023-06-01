В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей

Кабмин России решил продлить действие упрощенного технического регламента по выпуску автомобилей в РФ до 1 февраля 2024 года. При этом требования к машинам будут возвращаться поэтапно. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» и продлении действия постановления №855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» от 12.05.2022 с учетом новых требований до 1 февраля 2024 года», — цитирует РИА Новости сообщение Минпромторга РФ.

Как сообщается, сроки предъявления новых требований безопасности были согласованы с крупнейшими отечественными автопроизводителями.

В министерстве пояснили, что с 1 июня 2023 года машины, выпускаемые на территории России, должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». Кроме того, с 1 декабря текущего года к транспортным средствам будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

В ведомстве также указали, что для брендов, которые не прекратили официальные поставки автомобилей в РФ, до 1 октября этого года сохраняется механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техрегламенту.

Ранее сообщалось, что российские дилеры наладили ввоз более 20 моделей автомобилей, которых прежде не было на российском рынке.