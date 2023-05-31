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В Ростовской области произошло ДТП с тремя грузовиками, два из них перевернулись

Три большегруза столкнулись на трассе в Ростовской области, один человек погиб

В Ростовской области водитель большегрузного автомобиля погиб при столкновении трех грузовиков, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Массовая авария произошла около поселка Каменоломни. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «КамАЗа», который выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz. После этого водитель еще одного большегруза попытался уклониться от столкнувшихся машин, но при этом перевернулся.

В аварии погиб один из водителей. На видео с места происшествия видно, что два из трех грузовиков оказались в кювете, а третий остался на проезжей части. На дороге стоит и прицеп, который буксировал один из автомобилей.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области очевидец назвала причиной ДТП, в котором погиб водитель самосвала, утку с утятами. Птицы вышли на проезжую часть.

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